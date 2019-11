Politie neemt beeldjes Leuvens museum in beslag: 105 jaar geleden gestolen, nu probeert kerk beelden terug te krijgen

Leuven -

Meer dan honderd jaar geleden werden ze gestolen uit de Sint-Gorikskerk in Bergen, maar nu hebben ze er goede hoop op dat de zes houten beeldjes eíndelijk zullen terugkeren. De kerkfabriek liet ze vrijdag in beslag nemen in het Leuvense museum M. “Nu ze op Belgische bodem opdoken, hebben we ervan geprofiteerd”, klinkt het. Tot verrassing van het Nederlandse museum dat de beelden in bruikleen gaf aan ons land.