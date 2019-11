Opnieuw geweld op Leuvense Oude Markt: drie agenten werkonbekwaam na tussenkomst

Leuven - Drie agenten zijn werkonbekwaam nadat ze dit weekend gewond geraakten bij een tussenkomst op de Oude Markt in Leuven. Een dronken Leuvenaar van 27 verzet zich hevig tijdens z'n arrestatie en verwondt 2 agenten, een andere Leuvenaar van 23 jut de menigte op en trapt een derde agent tegen z'n been.

Beide mannen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden, vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer. Zaterdagochtend rond 6 uur wordt de politie van Leuven opgeroepen omdat een dronken man verschillende mensen lastig valt in een café. De 27-jarige man uit Leuven weigert mee te gaan en wordt erg agressief. Hij slaat een van de agenten in het gezicht, waarop die pepperspray gebruikt om de man in toom te houden. Dat werkt niet: ook na zijn arrestatie en in de cel blijft hij erg agressief.

Uiteindelijk raken twee agenten gewond, ze zijn allebei drie dagen arbeidsongeschikt. Tijdens het tumult stelt ook één van de omstaanders zich erg agressief op. De 23-jarige man uit Leuven probeert de menigte op te jutten en praat in de politieradio, die eerder op de grond was gevallen. Tijdens zijn arrestatie slaat en trapt hij tegen het been van een agent, die 4 dagen arbeidsongeschikt is.

Beide mannen werden aangehouden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Ze zijn allebei goed gekend bij het gerecht en de politie. Omdat het over een gerechtelijk onderzoek gaat, willen de politie en burgemeester Ridouani niet reageren. De kans is groot dat de twee mannen naast gerechtelijke straffen ook een plaatsverbod voor de Oude Markt riskeren.