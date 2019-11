Voetballer mist tot 2 keer toe het “makkelijkste doelpunt ooit” en gaat de wereld rond

Italiaans voetbal is wereldberoemd, maar dat wil niet zeggen dat alle Italiaanse atleten feilloos kunnen scoren. Dat bewijzen deze beelden uit het Italiaanse amateurvoetbal. Tijdens een wedstrijd tussen F.C. Maratea (rode truitjes) en Virtus Latronico (geel), ging een van de bezoekers recht op een leeg doel af… om de bal tot twee keer toe op of boven de palen te deponeren. De wedstrijd eindigde uiteindelijk met 6-4 voor Maratea. De overwinnaars delen de beelden nu lustig via sociale media, waardoor de blunder wereldnieuws is geworden.