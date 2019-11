Twaalf personen geëvacueerd door gas- en CO-lek in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Olijfboomstraat in Schaarbeek zijn twaalf personen uit een flatgebouw geëvacueerd nadat er zowel een gas- als een CO-lek werd vastgesteld. Dat meldt de Brusselse brandweer. Eén persoon werd met een lichte intoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. De andere slachtoffers zullen elders onderdak krijgen.

Het was een Sibelga-medewerker die rond 14.15 alarm sloeg. De man was ter plaatse geroepen vanwege een gasgeur, maar verwittigde de hulpdiensten toen de bewoners hem meldden dat ze al enige tijd last hadden van hoofdpijn en misselijkheid. De brandweer ging meteen ter plaatse, net als een ziekenwagen en een mugteam.

In het flatgebouw werden zowel een gaslek als een CO-lek vastgesteld. Sibelga besloot daarop meteen de gastoevoer af te sluiten. De twaalf bewoners van het pand zullen nu elders ondergebracht worden. Bij hen zijn een zestal kinderen. Die waren tijdens de interventie op school en moesten bij hun thuiskomst medisch onderzocht worden.