Een jaar nadat ze in een put viel, dreigt Annemiek uit Ieper uitgezet te worden naar haar thuisland Nederland

Ieper - Een paar seconden niet opletten heeft het leven van Annemiek Hennin (53) uit Ieper ingrijpend veranderd. Na een val in een put, dreigt de in ons land geboren Nederlandse nu zelfs te worden uitgezet naar Nederland.

Annemiek Hennin (53) werd in Ieper geboren, maar heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze werkte de voorbije decennia als stewardess en zelfstandige in Nederland, Duitsland, Spanje en Dubai, en kwam in 2018 weer in West-Vlaanderen wonen omdat het niet goed ging met de gezondheid van haar moeder. Maar tijdens een wandeling op 21 oktober 2018 liep het verkeerd.

“Het was mooi weer, dus ging ik wandelen”, zegt ze in De Telegraaf. “Maar voordat ik het wist, viel ik in een put met mijn voeten naar beneden. Vervolgens zakte ik door mijn knieën en werd alles donker om me heen. Ik begreep er niets van. Ik ben gaan rechtstaan en kon nog net over het wegdek heen kijken. Ik geraakte zelf niet uit de put, dus heb ik om hulp geroepen. De eigenaars van een café hebben me gehoord en hebben de ambulance gebeld.”

Vijf dagen ziekenhuis

De hulpdiensten trokken Annemiek met z’n vieren uit de put. “In het ziekenhuis bleek dat ik drie gebroken ribben en een klaplong had. Na vijf dagen mocht ik naar huis, maar daar heb ik nog drie maanden in een ziekenhuisbed gelegen. Nu, meer dan een jaar later, is het herstel van mijn ribben nog steeds niet optimaal. De dokter zegt dat zoiets in 95 procent van de gevallen goed herstelt, maar ik hoor bij de andere 5 procent. Helaas.”

Sindsdien ging het bergaf voor de Nederlandse. Haar contract op het werk werd niet verlengd, dus viel ze zonder werk. Omdat ze niet bij het Belgische ziekenfonds verzekerd was, kreeg ze daar ook geen geld meer. Ze maakte een halfjaar gebruik van de Voedselbank en kan haar huur niet meer betalen omdat ze geen werkloosheids- of ziekenfondsuitkering krijgt.

Uitzetting dreigt

Annemiek diende een klacht in bij de gemeente Ieper, maar die wees naar de aannemer. “Zo werd ik constant van het kastje naar de muur gestuurd.” Nu dreigt de uitzetting, want zonder inkomen mag een buitenlander maar drie maanden in ons land verblijven. “En dat terwijl ik hier geboren ben. Dat ik mijn werk ben kwijtgeraakt door toedoen en onoplettendheid van een ander, daarmee houden ze geen rekening. Gelukkig mag ik volgens mijn advocaat blijven tot de verzekeringskwestie is afgehandeld. De procedure loopt nu nog.”

