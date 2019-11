“De fitnesstrainer bezit nu een goddelijke status. Duizenden vrouwen bukken hun stretchkontje naar de leraar, hopend op een date”

Dit weekend ben ik naar de sportschool geweest. Niemand noemt het nog zo. The Gym, Workout Plalace, Fysieke Healing etc. Ik ben al zo oud dat ik de sportschool langzaam heb zien ontstaan. Het was helemaal in het begin iets gemoedelijker dan nu. Fitnesscentra zaten ergens halverwege de jaren ’80 in een oude gymzaal.