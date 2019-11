Moeder aangeklaagd voor moord nadat twee peuters sterven in wagen van hitte

In Australië is een 27-jarige vrouw aangeklaagd voor moord nadat haar twee kinderen, twee meisjes van een en twee jaar oud, dood werden teruggevonden in een snikhete auto.

Hoelang de jonge kinderen precies in de auto zaten, is niet duidelijk. Wel staat vast dat het lang genoeg was om te overlijden aan de gevolgen van een loodzware hitte. Dat bleek uit het autopsierapport: beide meisjes, de dochters van de 27-jarige Kerri-Ann Conley, waren duidelijk oververhit geraakt door temperaturen van boven de 30 graden Celsius.

Drugs

Het is de allereerste keer dat iemand aangeklaagd wordt voor moord na dergelijke feiten. Dat is niet toevallig: de definitie van moord in de wetten van de regio werd onlangs uitgebreid. Ook “roekeloze onverschilligheid voor het menselijke leven” telt nu als moord in Queensland. Bovendien werd Conley ook beschuldigd van het bezitten van drugs.

Staatssecretaris van Queensland Annastacia Palaszczuk noemde de dood van de kinderen “een absolute tragedie” en zei dat het ministerie van Kinderveiligheid de zaak zou bekijken. “Ik was diepbedroefd toen ik hoorde over de feiten”, zei ze. “De kinderen waren al bekend bij ons departement.”