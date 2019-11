Club Brugge-trainer Philippe Clement denkt alleen maar aan de drie punten tegen Galatasaray: “Belangrijk dat Ruud Vormer mee reisde”

Philippe Clement staat scherp. De trainer van Club Brugge had niet veel zin om zijn kaarten te laten kijken op de vooravond van de belangrijke wedstrijd tegen Galatasaray.

De vormdip van Galatasaray kan Clement maar matig interesseren, net als het gegeven dat de Turken om de haverklap van spelsysteem wisselen. “We komen naar hier om onze wedstrijd te spelen”, aldus Clement. “Galatasaray heeft het PSG en Real Madrid hier heel moeilijk gemaakt. Het is gewoon een goede ploeg, wat me er nu ook over beweert. Maar wij gaan van eigen sterkte uit. Want we willen winnen.”

Het vertrouwen in Club Brugge is groot. Is dat geen valkuil? “Ik wil niet denken in termen van valkuilen, ik ben de man van het halfvolle glas. We spelen tegen een heel goede ploeg. Ik ben gefocust op de wedstrijd, op de details die we in ons voordeel kunnen doen kantelen.”

Strijd om tweede plaats?

Opvallende gast tijdens de reis naar Istanbul is aanvoerder Ruud Vormer, nochtans geschorst en dus niet inzetbaar. “Dat Vormer mee is, is belangrijk’, weet Clement. “Het is heel spijtig dat we hem nu al drie wedstrijden moeten missen. Elk procentje dat Vormer kan bijdragen om de wedstrijd naar onze hand te zetten, is belangrijk. We hebben al drie keer niet gekregen wat we verdienden, ik hoop dat dit nu wel het geval is.”

Als Club Brugge wint en Real Madrid wint niet van PSG, dan speelt Club over twee weken om de tweede plaats tegen het grote Real Madrid. “Bedankt voor de tip. Misschien kan ik dat wel gebruiken om mijn spelers te motiveren. Maar we moeten ook beseffen dat een gelijkspel ook goed is. Dat hangt af van het matchverloop. We moeten op het einde van de match misschien gewoon blij zijn met een gelijkspel.”

Clement: “De situatie van Diagne kan over enkele dagen helemaal anders zijn.” Foto: Photo News

De Turkse pers wilde nog weten hoe het gaat met Mbaye Diagne, hoofdrolspeler in de strafschoppenmiskleun in Parijs. Diagne mocht sindsdien niet meer meedoen bij Club.

“Hij staat nu op het trainingsveld in Brugge. Ik focus me echter liever op de spelers die in Istanbul zijn. Pas op, die situatie van Diagne kan over enkele dagen helemaal anders zijn. Dat hangt af van hoe hij zich gedraagt. Het is aan hem om te tonen dat hij een deel van het team wil zijn. Als dat gebeurt, kan hij snel terug zijn.”

