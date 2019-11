Twaalf winkels van Orchestra-Prémaman moeten deuren sluiten

Twaalf winkels van de Franse baby- en kinderwinkelketen Orchestra-Prémaman, waarvan vier in Vlaanderen, moeten in januari de deuren sluiten. In totaal moeten 55 werknemers binnen het bedrijf op zoek naar een andere job. “Naakte ontslagen willen we vermijden”, zegt Fabienne Meulemans van bediendenvakbond BBTK. “In december zitten we daarover samen aan de onderhandelingstafel.”

Toch klinkt er bij het personeel, dat moet overgeplaatst worden naar andere zaken, gemor. “Er wordt geen rekening gehouden met de afstand die we zouden moeten afleggen naar onze nieuwe werkgever”, zegt een winkelbediende anoniem. “Bovendien krijgt het personeel dat zich opwerkte tot shopmanager één jaar hetzelfde loon, om daarna terug te vallen op het salaris van verkoopster.”

Door de algehele malaise in de modesector en de acties van de gele hesjes in Frankrijk, viel de omzet met 6,8 procent terug tot 570,8 miljoen euro, terwijl het nettoverlies verviervoudigde van 20,5 naar 88,2 miljoen euro.

Begin oktober vroeg naast het Franse moederbedrijf Orchestra-Prémaman ook de Belgische tak van de kinderkledingketen bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Orchestra nam het Belgische Prémaman begin 2016 over. Vandaag is de groep actief in veertig landen met bijna zeshonderd winkels, waarvan 55 in ons land, en meer dan de helft bij onze zuiderburen.