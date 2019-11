Nieuwe onthullingen over seksueel en emotioneel misbruik door R. Kelly: “Twee keer tot abortus gedwongen”

Joycelyn Savage, een van de vriendinnen van R. Kelly, steunt de zanger niet langer. Dat schrijft de 24-jarige Amerikaanse in verschillende blogberichten die door internationale media zijn opgepikt. Ze zegt onder meer dat ze al sinds haar negentiende bij hem woont omdat de zanger haar al die tijd een carrière beloofde, ook zou ze tot twee keer toe verplicht een abortus gepleegd hebben.

Eerder dit jaar was Joycelyn nog een van de verdedigers van de van seksueel misbruik beschuldigde R. Kelly (54). Zo ontkende ze in maart in een televisie-interview dat ze was gehersenspoeld door de zanger. Nu heeft Joycelyn naar eigen zeggen genoeg van het emotionele en seksuele misbruik en heeft ze besloten haar mond open te trekken ,“al riskeert ze haar leven door dat te doen”.

Meester

Kelly zou haar in 2015 hebben ingevlogen nadat hij haar had ontmoet tijdens een concert. Hij beloofde Joycelyn te helpen om haar droom van een muzikale carrière waar te maken. “Robert heeft me zoveel leugens verteld en mijn 19-jarige brein geloofde ze allemaal”, schrijft Joycelyn, die voor zover bekend nog steeds in het huis van Kelly woont terwijl hij zelf in de cel zit.

Joycelyn werd verliefd op de zanger Foto: Instagram

Joycelyn werd verliefd op de zanger en de twee kregen een relatie. Ze trok bij hem in, maar na een paar maanden zag ze zijn gedrag veranderen. Zo moest ze hem verplicht ’meester’ of ’papa’ noemen. “Het werd met de dag erger. Hij verhief zijn stem als ik hem niet aansprak met die termen.” Toen ze zich ooit eens vergiste en hem met ‘babe’ aansprak, grap de zanger haar bij de keel en stikte ze bijna.

Verplicht abortus

De jonge vrouw zou tweemaal zwanger geworden zijn van R. Kelly, schrijft ze in een van haar laatste onthullingen. In beide gevallen werd ze verplicht een abortus te ondergaan, een ingreep die ook bij de zanger thuis gebeurde om te vermijden dat het nieuws zich zou verspreiden. “Dat was erg shockerend voor me”, schrijft Joycelyn. “Ik had nog nooit in mijn leven een operatie gehad en dan moest ik dit plots ondergaan zonder naar een ziekenhuis te gaan.”

Assistent in de douche

Joycelyn mocht alleen onder begeleiding telefonisch contact met haar familie hebben en als ze ging douchen stond er een assistent van Kelly in de douche, schrijft ze. De zanger zou haar onder druk zetten door te blijven benadrukken dat “alles nu zou kunnen stoppen”, maar dat ze dan geen muzikaal succes zou hebben.

Joycelyn is van plan dagelijks een bericht te schrijven over haar ervaringen. De advocaat van Kelly ontkent alle aantijgingen. “Het is erg jammer dat Joycelyn nu probeert geld te verdienen aan haar langdurige en liefdevolle relatie met Robert. Natuurlijk is het zo dat niemand haar zou betalen als ze zou vertellen hoe het echt zat. Helaas heeft ze ervoor gekozen verhalen en leugens door anderen te vertellen om daar zelf aan te verdienen”, laat advocaat Steve Greenberg weten aan Amerikaanse media.

In de misbruikdocumentaire ‘Surviving R. Kelly’ deelden eerder dit jaar meerdere vermeende slachtoffers van de zanger soortgelijke verhalen als Joycelyn.