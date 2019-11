Julie en Wannes verloren hun zoontje en zochten steun in de muziek om hun verdriet te verwerken, nu kan je hun liedje kopen

Roeselare - Wannes Beernaert en Julie Van Wietendaele verloren onlangs hun acht maanden oud zoontje Foss. Wannes maakte samen met zijn groep Ben Cane een nummer om het verlies te verwerken. Het nummer wordt nu verkocht ten voordele van vzw ‘Met Lege Handen’.

Voor Wannes Beernaert en Julie Van Wietendaele sloeg het noodlot enkele weken geleden toe toen hun acht maanden oude zoontje Foss kwam te overlijden door wiegendood. Om hun verdriet te verwerken schreef Wannes samen met de muzikanten van zijn band Ben Cane het nummer ‘Fly young bird’. Via radiozender Studio Brussel leerde Vlaanderen het liedje inmiddels kennen. “We kregen de voorbije weken van heel veel mensen steun. Het onderwerp ‘overleden baby’ werd wat bespreekbaarder. Dat is wel belangrijk.” Gelukkig hebben Julie en ik veel steun aan elkaar. Wanneer de een slecht moment heeft, staat de ander onmiddellijk klaar.”

Door de vele reacties op het nummer en hetgeen Wannes en Julie hebben meegemaakt, besliste het koppel al snel om iets te doen binnen het kader van de Warmste Week. Het nummer ‘Fly young bird’ wordt te koop aangeboden. De opbrengst gaat naar ‘Met Lege Handen’. De vzw is een zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby. Om de zes weken zijn er praatgroepen waar ouders terecht kunnen om te praten met lotgenoten en samen te rouwen. “We merken dat er bijvoorbeeld in het Antwerpse al heel wat gedaan wordt voor die ouders. In onze streek is de hulp nog heel beperkt. Misschien kunnen we zelf ook aangeven welke noden er hier zijn”, aldus Wannes.

Live brengen

Het liedje van Ben Cane kan aangekocht worden op www.flyyoungbird.be of via de website van de Warmste Week. “We merken dat er nu al heel veel interesse is. Het wordt een heel karwei om alle cd’s te kunnen leveren, gelukkig kun je ook een mp3-versie downloaden. De actie zorgt voor wat welkome afleiding in deze moeilijke periode.”

Wannes en Julie hopen tijdens de Warmste Week in Kortrijk een mooi cheque te mogen overhandigen aan de vrijwilligers van vzw Met Lege Handen. “Het zou mooi zijn mochten we ons nummertje daar live mogen brengen.”