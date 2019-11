68-jarige Alzheimer-patiënt vermist in Vorst

Brussel / Vorst - Een 68-jarige man uit Vorst die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, is sinds maandag in de vroege ochtend vermist. Dat melden de lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) en het Brusselse parket. Dat parket heeft een opsporingsbericht laten verspreiden voor de man. Wie de man ziet, kan de politie verwittigen op het gratis telefoonnummer 0800/30300.

De man, de 68-jarige Thierry Poucet, heeft maandagochtend tussen middernacht en 4 uur het rusthuis Le Val de Roses, in de Roosendaalstraat in Vorst, verlaten en heeft sindsdien geen teken van leven meer gegeven.

“Hij kan zich nomaal voortbewegen en vertoont nog geen symptomen van zijn ziekte”, zegt Kathleen Calie, woordvoerster van de politie Brussel Zuid. “We weten niet waarom hij vertrokken is, maar de verdwijning van een persoon van die leeftijd wordt altijd als ernstig en onrustwekkend beschouwd.”

In het rusthuis is ‘s nachts een bewaker aanwezig en er worden meerdere rondes gedaan in de loop van de nacht. Het rusthuis beschikt wel over verschillende nooduitgangen.

Thierry Poucet is 1m65 lang en slank gebouwd, heeft zwart-grijze haren, donkere ogen en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lange grijze vest, een zwarte broek, een gele polo en een donkergroene hoed type “Stetson”. De man kan verward overkomen.