Drie priesters veroordeeld wegens seksueel misbruik van dove kinderen

In Argentinië moeten drie mannen lange gevangenisstraffen uitzitten voor seksueel misbruik van scholieren op een school voor doven. Een rechtbank in Mendoza, in het westen van het Zuid-Amerikaanse land, veroordeelde maandag twee priesters - een 59-jarige Argentijn en een 83-jarige Italiaan - tot 45 en 42 jaar cel, terwijl een tuinman van het Instituto Antonio Próvolo 18 jaar de gevangenis in moet.

Volgens de rechtbank hebben de drie veroordeelden tussen 2005 en 2016 in minstens 25 gevallen scholieren in de katholieke school seksueel misbruikt. De slachtoffers waren zowel jongens als meisjes tussen de 7 en 17 jaar oud. Toen de feiten in 2016 aan het licht kwamen, moest het internaat de deuren sluiten.

In de zaak had de rechtbank vorig jaar al een voormalige misdienaar - een man van 50 jaar - veroordeeld tot 10 jaar cel nadat hij het misbruik van vijf slachtoffers had toegegeven. Nog een vijftiental andere beklaagden worden tijdens twee bijkomende processen berecht.