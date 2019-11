Wekenlang bleef hij onder de radar, maar daar is Bart De Wever weer. En dan weet je dat het menens is

Wekenlang bleef hij onder de radar, maar maandagmorgen wou Bart De Wever plots wél praten over de federale formatie. Als dat gebeurt, dan weet je dat het N-VA menens is om een boodschap over te brengen. Inhoudelijk is die echter nog altijd dezelfde: N-VA kijkt al naar de oppositie, maar zal niet als eerste uit de onderhandelingen stappen.