Papa Anderlecht-speler Michel Vlap kiest opnieuw voor voorzichtige tweet: “Gewoon aanwezig in Wolvertem”

Jan Vlap, de vader van Anderlecht-speler Michel Vlap, bleef na de wedstrijd tegen Zulte-Waregem in België om vanavond de wedstrijd van zoon Michel met de beloften van Anderlecht tegen KV Mechelen bij te wonen. Bij Anderlecht stonden onder anderen Makarenko, Adziz, Doku en Amuzu in de basis.

Jan Vlap doorbrak gisteren de stilte op twitter met een tweet over Anderlecht. Enfin, het was meer een reply op de vraag van een fan of Michel meespeelde. Uit het antwoord van Jan Vlap bleek dat hij niet echt gelukkig was met de situatie.

De voetbalvader zat vandaag gewoon weer in de tribune op het veld van Wolvertem waar de beloftenteams van Anderlecht en KV Mechelen elkaar in de ogen keken. “‘Gewoon’ aanwezig in Wolvertem en zeker niet ontgoochelt”, meldde vader Vlap met een fijne dt-fout als uitsmijter.