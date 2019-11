Agenten betrappen bizarre passagier in klein autootje op snelweg

Agenten van de politiezone La Ciotat, in de Provence in het zuiden van Frankrijk, wisten niet wat ze zagen toen ze een klein autootje tegenhielden voor een routinecontrole op de snelweg. De auto was niet ingeschreven op de juiste manier, maar het was vooral de passagier die opviel.

“In ons beroep krijgen we veel dingen te zien”, klinkt het bij de lokale politie. De agenten hielden vorige dinsdag een routinecontrole tussen La Ciotat en Marseille toen ze plots een vrouw zagen voorbijrijden in een klein wagentje met naast haar een pony. “De pony zat comfortabel vooraan”, aldus de politie.

De wagen waarmee de jonge bestuurster rondreed was niet correct ingeschreven. “Maar ze zei dat ze nog lessen nam om het dier in alle legaliteit te mogen transporteren. De vrouw zei een lerares te zijn die met het dier bezoeken bracht aan gehandicapte kindjes. “Die lieve vrouw heeft haar auto perfect omgebouwd. De pony stapt achteraan in en stapt langs de voordeur aan de kant van de passagier weer uit.”

De politie besliste de vrouw niet te beboeten.