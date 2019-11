Erotisch fresco in Pompeii blootgelegd

In de oude Romeinse stad Pompeii is een fresco blootgelegd waarop een erotisch tafereel uit de Griekse mythe staat afgebeeld. De vondst is impressionant: de goed bewaarde afbeelding dateert uit 79 na Christus of nog vroeger, toen de antieke stad nog niet onder het as en puin werd bedolven van de uitgebarsten vulkaan Vesuvius.

Op het fresco is een scène uit de Griekse mythologie te zien waarin god Zeus in de gedaante van een zwaan de koningsdochter Leda verleidt en zwanger maakt. Een verhaal dat erg populair was bij de inwoners van Pompeii: in verschillende huizen werden al verwijzingen naar de erotische prent teruggevonden. Leda is een belangrijke figuur geworden in de Griekse mythologie: ze zou de moeder zijn van Helen van Troje maar ook de tweeling van Castor en Pollux, figuren die nog een grote rol hebben gespeeld.

Het is niet de eerste keer dat archeologen dergelijke fresco’s ontdekken, maar deze afbeelding is wel heel goed bewaard gebleven. Bovendien was de opgraving heel intensief, het was volgens de archeologen “de meest intensieve sinds de jaren 1960”.

Ook het huis waarin de prent zich bevond, zal voortaan worden opengesteld voor bezoekers van de historische site. Het gaat om een herenhuis op de Via del Vesuvio. De archeologen geloven dat de woning toebehoort aan een rijke koopman die zijn rijkdom wilde weerspiegelen door cultuur en kunst in huis te halen.

Bedolven door Vesuvius

Pompeii raakte in het jaar 79 na Christus bedolven onder een meters dikke laag vulkanische as en brokstukken na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De site is vandaag erg populair bij toeristen én archeologen: omdat het leven van de inwoners van Pompeii in één klap werd stilgezet én bewaard, is de plek een zeldzame bron voor wetenschappers. Inmiddels is ongeveer 60 procent van Pompeii opgegraven.