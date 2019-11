Behangpapier als maaltijd en behoeftes in de badkuip: twee meisjes gered van ‘horrormoeder’

Twee Oekraïense zusjes van vijf en één jaar oud zijn maandag uit de handen van hun 25-jarige moeder gered. De kinderen bleken in die mate verwaarloosd dat ze van de honger geen andere uitweg zagen dan het eten van behang en schuimrubber.

De kinderen Diana en Anya woonden met hun moeder en haar vriend in Dnipro, de derde grootste stad van Oekraïne. Slechts een keer per maand kregen de jonge kinderen wat fatsoenlijk te eten. “De rest van haar geld ging naar het kopen van alcohol”, zo zegt een woordvoerder van de lokale politie.

Het waren de buren die uiteindelijk aan de alarmbel trokken. “Het koppel was altijd naar de kinderen aan het schreeuwen en ze zorgden totaal niet voor de hen”, klonk het. “De meisjes zagen er altijd vies en verwaarloosd uit. Er kwam altijd een vreselijke stank uit het appartement.” Die stank werd onder meer veroorzaakt doordat het toilet niet naar behoren werkte, daarop deden de gezinsleden hun behoeftes in de badkuip. “Die was bedekt met een dikke laag viezigheid en zat vol wormen. De meisjes sliepen in een vuil bed en speelden op een even vuile vloer.”

De moeder zal wellicht het ouderlijke gezag over de kinderen verliezen. Diana en Anya zijn voor verzorging in het ziekenhuis, ze zijn ondervoed en hebben luizen. “In het ziekenhuis zagen ze voor het eerst een potje en schoon beddengoed. Het was schokkend om te zien hoe ze zich op hun maaltijd stortten.”