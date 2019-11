Zorgde prins William eigenhandig voor neerleggen koninklijke functie prins Andrew? “Dit was het enige juiste om te doen”

De Britse prins William zou een grote rol gespeeld hebben bij het neerleggen van de koninklijke functie van zijn oom, prins Andrew. Dat zou een insider van het koningshuis gezegd hebben.

De Britse prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth II, die in opspraak kwam vanwege zijn banden met de Amerikaanse van seksueel misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein, kondigde afgelopen week aan zijn publieke activiteiten stop te zetten. Een historische beslissing.

Volgens Britse media zou nu blijken dat zijn neef, prins William, een groot aandeel heeft in die beslissing. Het zou namelijk de kroonprins zijn die het idee als eerste op tafel legde. “Dat is het enige juiste om te doen”, zou William gezegd hebben volgens een insider. Zijn voorstel kwam op het moment dat de druk op prins Andrew vanwege zijn connectie met de veroordeelde pedofiel Epstein tot een hoogtepunt kwam, vlak na het rampzalige interview dat zijn oom gaf aan BBC.

Ook los van de Epstein-affaire zou William geen al te grote fan zijn van zijn oom. De zoon van prins Charles werd steeds vaker bij grote beslissingen betrokken en had stilaan meer te zeggen dan Andrew.

Queen geïrriteerd

Queen Elizabeth kon zich in het standpunt van haar kleinzoon vinden. Ook zij had het zo stilaan gehad met de hele situatie. Zo werd in de Britste media gezegd dat ze op de hoogte was van het interview van prins Andrew, maar dat was ze niet. Laat staan van de details: zo zou Andrew de vragen niet op voorhand gekregen hebben, wat normaal altijd moet volgens het protocol van het koningshuis.