Manifestanten bestormen VN-basis in oosten van Congo

In Beni, in het oosten van Congo, zijn tientallen manifestanten maandag een basis van de Verenigde Naties binnengedrongen en hebben ze er brand gesticht. Ze protesteerden tegen de bloedbaden op burgers aangericht door de gewapende groep ADF en de “inactiviteit” van de blauwhelmen, nadat in de nacht van zondag op maandag opnieuw acht burgers werden gedood.

Het gaat om het kamp van Boikene, een van de twee kampen van de VN in buitenwijken van Beni. De Congolese veiligheidstroepen vuurden waarschuwingsschoten af in een poging om de manifestanten, die eerder op de dag al het stadhuis van Beni in brand hadden gestoken, tegen te houden. Minstens één manifestant en twee agenten raakten gewond.

Vlak voor de bestorming door de manifestanten waren nog twee helikopters van de VN in het kamp van Boikene geland om kort daarna weer te vertrekken, zo stelde een medewerker van het Franse persagentschap AFP vast.

Foto: AP

De VN-missie in Congo (Monusco) hield rond de middag een spoedberaad. Volgens een woordvoerder van de missie werden ook de huizen van medewerkers van de VN “aangevallen en gevandaliseerd”.

Vier doden

Volgens militair procureur Kumbu Ggoma zijn er bij de onlusten in Beni minstens vier doden onder de manifestanten gevallen. Tien burgers en drie regeringssoldaten raakten gewond.

Later op maandag kondigde het bureau van de Congolese president aan dat er “gezamenlijke operaties tussen het nationale leger en Monusco” in Beni zullen komen. Doel daarvan is “om de vrede en de veiligheid voor de burgers te verzekeren”. Vanaf wanneer ze starten, is niet duidelijk.

De beslissing viel tijdens een veiligheidsraad in Kinshasa, voorgezeten door president Félix Tshisekedi en ook bijgewoond door het hoofd van Monusco, Leila Zerrougi. Daarbij werd ook beslist om in Beni een regionaal hoofdkwartier van de strijdkrachten op te richten.

Sinds 5 november zijn in Beni en zijn omgeving, in Noord-Kivu, volgens waarnemers in totaal al 77 burgers gedood. Het zou gaan om represailles na het militaire offensief tegen ADF dat het Congolese leger op 30 oktober lanceerde.