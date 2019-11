Hij staat volgend jaar op TW Classic, maar kent onze jeugd Paul McCartney wel nog? “Zat hij in een band?”

Vier jaar na zijn laatste optreden strijkt Sir Paul McCartney opnieuw neer in ons land. Deze keer is hij op zondag 21 juni 2020 – drie dagen na zijn 78ste verjaardag - headliner op TW Classic in Werchter. De ex-Beatle lijkt onvermoeibaar. Hij bracht in 2018 zijn 17de soloalbum uit en begon toen ook aan zijn ‘Freshen Up Tour’, een wereldtournee met zo’n 50 shows. Volgens velen is McCartney samen met The Beatles de stem van zijn generatie, maar kent de jeugd hem ook nog? Of maakt hij intussen deel uit van een ver verleden?