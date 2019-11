Trump ontvangt ‘oorlogsheld’ Conan, de Mechelse herder die mee ISIS-leider Al-Baghdadi uitschakelde

Conan, de Mechelse herdershond die een cruciale rol speelde bij de aanval op ISIS-leider Al-Baghdadi, is maandag officieel ontvangen op het Witte Huis, samen met zijn baasje. “Dit is Conan, waarschijnlijk de meest beroemde hond ter wereld”, zei president Trump.

Foto: REUTERS

Dit is’m dus, Conan, die “ongelofelijk briljante en intelligente hond”, zoals de president hem had beschreven tijdens de veelbesproken persbabbel na de dodelijke raid op de ISIS-leider op 26 oktober laatstleden. Trump had al wel een foto van de ‘militaire werkhond’ getweet, maar nu kregen de hond en zijn baasje hun welverdiende heldenontvangst . “Conan heeft een schitterende job gedaan”, zei Trump. De president herinnerde er nog even aan dat de hond gewond was geraakt toen de ISIS-leider zichzelf opblies: ”Ze dachten toen dat hij het misschien niet zou halen, maar hij is wonderwel snel hersteld”, aldus nog Trump.