Diest roept rolstoelatlete Marieke Vervoort postuum uit tot ereburger: “De trots van Vlaanderen”

Diest - De gemeenteraad van Diest heeft maandagavond unaniem beslist om Marieke Vervoort, de rolstoelatlete die op 22 oktober overleed, postuum uit te roepen tot ereburger. Burgemeester Christophe De Graef (Open VLD) reikte na de beslissing de oorkonde van het ereburgerschap uit aan Jos en Odette, de ouders van Marieke Vervoort.

Verwijzend naar haar vier wereldrecords, vijf wereldtitels, vier olympische medailles en deelname aan de loodzware Iron Man thriatlon in Hawai bestempelde De Graef tijdens een korte tussenkomst de overleden rolstoelatlete “als de trots van Vlaanderen”. Vervoort boekte met name haar grootste sportieve successen op de paralympische spelen in Londen in 2012 en in Rio in 2016, waar ze respectievelijk goud en zilver, en zilver en brons behaalde.

“De sportcarrière van Marieke was indrukwekkend, maar ze heeft hier heel hard voor moeten werken. Door een progressieve spierziekte belandde ze op jonge leeftijd in rolstoel en moest ze opboksen tegen de fysieke beperkingen en pijn. Ze zette zich onder het motto ‘believe you can’ echter steeds voor de volle 100 procent in. Ze is een voorbeeld zijn voor velen die het moeilijk hebben en een les voor ons allemaal in doorzetting en relativering”, aldus De Graef.

Marieke Vervoort alias ‘Wielemie’ is de eerste persoon aan wie de stad Diest een ereburgerschap uitreikt. Het reglement om dit te doen werd overigens eveneens maandagavond door de gemeenteraad goedgekeurd. De Graef wees er op “dat Marieke ook de voorbije jaren al ambassadeur was van Diest”. Uit respect voor haar en voor haar familie laat Diest de hele gemeenteraadszitting lang een roos met witte kaars branden.