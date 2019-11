Bill Cosby (82) geeft eerste interview vanuit gevangenis en toont geen greintje spijt: “De cel is mijn penthouse”

De acteur en komiek Bill Cosby (82) werd vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens drie jaar voor seksueel misbruik. In een eerste interview sinds zijn veroordeling schreeuwt hij zijn onschuld nog steeds uit. Dat schrijft BlackPressUSA.

In het interview met BlackPressUSA spreekt hij over zijn leven achter tralies. Cosby werd veroordeeld tot minstens drie jaar een maximum tien jaar gevangenisstraf voor het drogeren en seksueel misbruik van Andrea Constand. De feiten werden veertien jaar geleden gepleegd. Opvallend: de komiek vertoont geen greintje spijt.

Penthouse

Cosby ontving geen speciale behandeling van de faciliteit voor het geven van het interview. Gevangenen mogen slechts 15 minuten per telefoontje aan de lijn hangen, en dat was voor Cosby niet anders. Om het interview op dezelfde dag afgerond te krijgen, moesten er dus verschillende telefoongesprekken plaatsvinden. Andrew Wyatt, de woordvoerder van Cosby, was ook steeds aan de lijn.

De acteur verwacht niet vervroegd te kunnen vrijkomen, want een voorwaarde daarvoor is dat de beschuldigde spijt toont. Cosby zegt “nooit spijt te zullen hebben”, omdat hij onschuldig is. Hij zal ook ‘nooit iets bekennen dat hij niet heeft gedaan’.

“Ik ben een bevoorrechte man in de gevangenis”, zei Cosby nog tijdens het interview. Hij spreekt over zijn cel als zijn ‘penthouse’. Een wekelijks hoogtepunt voor Cosby is het hervormingsprogramma Mann Up, dat Afro-Amerikaanse mannen aanmoedigt om een waardige en gerespecteerde plaats te vinden in de maatschappij. Cosby is er vaak de hoofdspreker van dienst. “Ik heb nooit zelf gevraagd om me op een voetstuk te zetten, maar het is een groot voorrecht om er te kunnen spreken.”

Foto: AP

Meer dan vijftig vrouwen

Cosby werd in april 2018 veroordeeld voor drie feiten van ernstig seksueel misbruik. In september kreeg hij minstens drie jaar en maximum tien jaar voor het drogeren en misbruiken van een vrouw. Hij kreeg ook een boete van 25.000 dollar. Voor de eerste veroordeling riskeerde hij eigenlijk dertig jaar cel, maar de verdediging en het openbaar ministerie kwamen echter overeen om de zaken samen te voegen, omdat ze allemaal betrekking hebben op dezelfde misdaad.

Daarnaast vond de rechter Cosby een gevaarlijke zedendelinquent. Dat betekent dat hij de rest van zijn leven verplicht behandeld moet worden en zich ieder kwartaal moet melden bij de autoriteiten. Ook komt zijn naam in een register te staan met personen die zijn veroordeeld voor zedenmisdrijven.

Meer dan vijftig andere vrouwen hadden Cosby eveneens beschuldigd van seksueel misbruik, maar het merendeel van die zaken was verjaard. In april vorig jaar trof hij een schikking met zeven vrouwen. Zij hadden hem voor de rechter gedaagd wegens laster, omdat hij hen verweet leugens te verspreiden toen zij naar voren stapten met hun beschuldigingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag.