Rio viert winst Flamengo in Copa Libertadores: veel feest maar ook geweld

In Rio de Janeiro vierden fans van Flamengo gisteren de zege in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. De spelers werden in een open bus door de straten van Rio gereden. Dat leidde tot enorme vreugdetaferelen maar ook tot het nodige geweld op straat. De politie schuwde de clash met de fans niet en greep meermaals hardhandig in. Flamengo won zaterdag in de Peruviaanse hoofdstad Lima de finale van het Argentijnse River Plate met 2-1.