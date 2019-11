Pakkend beeld: terminaal zieke tiener kan nog één keer zijn favoriete landschap zien

Op sociale media gaat een beeld viraal van een jongeman die uitkijkt over een met sneeuw bedekt berglandschap. Een mooi uitzicht, maar dat is niet de reden van het hoge aantal reacties op de foto. Er is meer aan de hand: “Dit was zijn laatste wens.”

Dankzij de Nederlandse stichting ‘Ambulance Wens’, dat er alles aan doet om de laatste wens van terminale patiënten te vervullen, kon de 19-jarige jongen uit Assen nog één keer Zwitserland bezoeken. “Hij kwam er vaak en was gek op de bergen. Het was z’n lust en z’n leven”, vertelt ex-ambulancemedewerkers Kees Veldboer.

Per ambulance zijn twee vrijwilligers van de stichting samen met de tiener naar Zwitserland gereden. In totaal zijn ze vier dagen weggeweest. Op de foto is te zien dat de jongen, al zittend op een brancard in de sneeuw, uitkijkt over de prachtige witte bergtoppen. “Wat een verdriet en schoonheid in één beeld”, schrijft iemand onder het beeld.