Rode Duivels toch niet naar Sint-Petersburg? Rusland dreigt status van gastland op EK 2020 te verliezen na negatief rapport

Rusland riskeert te worden geschrapt als gastland voor het EK voetbal van volgend jaar. Als dat gebeurt, zullen de Rode Duivels geen twee wedstrijden spelen in Sint-Petersburg, zoals nu het geval is.

LEES OOK.Dopingschandaal blijft uitbreiden: Rusland dreigt opnieuw niet te mogen meedoen aan Olympische Spelen

Het schrappen van Rusland als gastheer voor het EK is een mogelijk gevolg van een aantal aanbevelingen die een onafhankelijk panel van het Wereldantidopingagentschap (WADA) doet. Dat panel, het Compliance Review Committee (CRC), publiceerde vandaag een rapport waarin de inbreuken van Rusland “heel ernstig” worden genoemd. Zo zou er onder meer gesjoemeld zijn met de labogegevens die werden overgemaakt aan de WADA-onderzoekers.

Als sanctie vraagt het panel een schorsing van vier jaar voor Rusland. Daardoor zou het land na de Olympische Spelen van Rio 2016 ook die van Tokio 2020 moeten missen. Russische atleten kunnen wel, onder strikte voorwaarden, individueel startrecht krijgen, zoals in het verleden al het geval was. Tegelijk vraagt het panel dat Rusland tijdens de schorsingsperiode geen ‘Grote Evenementen’ mag organiseren. Daardoor komt ook Euro 2020 in het gedrang. Rusland heeft met Sint-Petersburg een van de gaststeden. De Rode Duivels spelen er in principe twee groepswedstrijden.

Op 9 december buigt het Uitvoerend Comité van het WADA zich over de aanbevelingen. Dat gebeurt tijdens een buitengewone vergadering in Parijs. Bij een veroordeling kan Rusland wel nog beroep aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.