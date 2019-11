Elke (34) en haar hond kronen zich tot wereldkampioen in ‘dog dancing’: “Tot in Japan vragen ze om workshops”

“Mijn Facebook ontploft. Tot in Japan vragen ze workshops over hoe ik precies hondjes train.” Elke Boxoen (34) uit De Panne en haar border collie Jessy (9) dansten zich afgelopen weekend naar het goud op het WK ‘dog dance freestyle’ in Duitsland. Hun geheim: een uitzonderlijke choreografie, weinig trainen, en veel zwemmen.

Ze zegt het zelf: de top tien ging al nipt zijn. Want Jessy had last van een opspelende peesblessure, en Elke had het laatste deel van hun routine niet meer samen met hem kunnen oefenen. Terwijl het vol ...