CLUBNIEUWS. Spits Zulte Waregem bijna fit, ex-doelman Malinwa voor het eerst op de bank in Premier League

In afwachting van de Champions League-duels van Club Brugge en KRC Genk werd er op de andere clubs gewoon verder gewerkt. Dat levert clubnieuws op, voor u hier verzameld.

KV OOSTENDE - Palaversa: “Vreemd weer te spelen”

Via de website kregen we toch nog een reactie van een speler. Palaversa maakte na drie maanden blessureleed zijn wederoptreden. “Het eerste halfuur was goed van ons. We kregen twee à drie kansen om te scoren. Het was een vreemd gevoel om na drie maanden nog eens een match te spelen. We kunnen nu enkel hard verder werken.” (jve)

KV KORTRIJK - Kagelmacher herneemt vandaag

Kagelmacher zal na zijn keelontsteking vandaag de trainingen hervatten. Kage deed wel mee tegen paars-wit en speelde met een ingetapete enkel. Ondanks zijn goede prestatie had hij toch nog steeds last. Selemani (adductoren) zal deze week opnieuw aansluiten en proberen om fit te geraken voor tegen Gent en dan eventueel zijn eerste minuten te maken. (gco)

ZULTE WAREGEM - Berahino fit voor komst Eupen?

Geraakt Saido Berahino fit voor de match tegen Eupen? Komende week wordt dat duidelijk. De Burundees viel op 29 oktober uit op training met een scheurtje in de mediale band van de knie. Zijn inactiviteit werd geschat op zo’n vier à zes weken. Vandaag staat er om 9.30 uur een training in de fitness op het menu, om 15 uur wordt er buiten getraind. (jcs)

CERCLE BRUGGE - Dabila en Foster naar Spelen

Gisteren kregen de spelers vrij, vandaag zijn er twee trainingen. Afwachten hoe de rugblessure van Taravel evolueert. Dabila en Foster zijn vandaag terug. Zij kwalificeerden zich voor de Spelen. Op de Afrika Cup U23 verloor Dabila de finale met Ivoorkust tegen Egypte. Foster won met Zuid-Afrika tegen Ghana de strijd om de derde plaats. (kv)

CLUB BRUGGE - Vrouwen hebben eigen shirtsponsor

De vrouwenploeg heeft een eigen shirtsponsor: New Holland, officiële partner van Club Brugge en wereldleider in landbouwmachines. Afgelopen zaterdag gaf een delegatie van New Holland de aftrap voor de eerste wedstrijd in het nieuwe shirt. Dankzij goals van Charlotte Laridon, Chelsey Vanhooren en Emma Van Britsom won Club met 4-2 van Gent. (jve)

AA GENT - Yaremchuk enorm efficiënt

Yaremchuk scoorde zijn negende competitiedoelpunt. In totaal heeft Yaremchuk zich aan 32 doelpogingen gewaagd, waardoor hij met een scoringspercentage van 28% enkel Mbokani voor moet laten gaan. David deelt dan weer de leiding met Larin en Samatta in de rangschikking van het hoogst aantal doelpogingen per speler met veertien. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN - Miniabonnement te koop

Waasland-Beveren verkoopt vanaf nu seizoenskaarten aan sterk verlaagde prijzen in de vorm van een miniabonnement. Supporters betalen 150 euro voor een plaatsje op de zittribune of 105 euro op de staantribune. De beloften kregen voor hun verplaatsing naar Virton versterking van Brent Gabriël, Davino Liessens, Eric Asomani en Xian Emmers. (whb)

KV MECHELEN - Verrips op bank bij Sheffield

Michael Verrips (22) maakte zondag zijn competitiedebuut op de bank bij Sheffield United in het spektakelstuk tegen Manchester United (3-3).Verrips verbrak eind juli zijn contract bij KV na de veroordeling van de club in de zaak ‘Propere Handen’. KV Mechelen vocht deze transfer aan bij de FIFA maar wacht nog op een uitspraak in de zaak. (thst)

STANDARD - Boljevic traint weer mee

Eén training bij de Rouches maandag. Aleksandar Boljevic (foto) was tegen Eupen (1-2-zege) nog ziek, maar kon weer aansluiten. Alleen Dussenne, Bokadi en Limbombe (deels individueel) zijn zodoende out. (bfa)

ANTWERP - Defour traint nog steeds apart

Defour zal vandaag nog individueel trainen. De ex-Rode Duivel zou na zijn hamstringblessure deze week met de groep hervatten, maar een terugkeer zit er nog niet in. Of de Mechelaar de ontmoeting met zijn opleidingsclub haalt, is zeer de vraag. Defour viel op 6 oktober uit in de topper tegen Standard, intussen meer dan zeven weken geleden. (dige)

RC GENK - Salzburg op hotel in Alden Biesen

Salzburg-topschutter Erling Haaland reist dinsdag met de selectie van Salzburg mee af naar België. De geblesseerden Bernede, Koita en Farkas blijven in Oostenrijk. Doelman Stankovic, die niet meer speelde nadat hij met een spierblessure uitviel tegen Napoli, zit weer in de selectie. Het gezelschap neemt zijn intrek in de Rentmeesterij in Alden Biesen. (mg)