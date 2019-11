Monument op de rand van een zenuwinzinking: coach Fatih Terim onder immense druk bij krasselend Galatasaray

De Uruguayaanse topdoelman Fernando Muslera is weer fit. Maar daar hield het goede nieuws gisteren op voor Galatasaray-trainer Fatih Terim. De 66-jarige coach is een monument in Turkije, maar deze week staat hij onder een immens zware druk. Vanavond moét hij winnen tegen Club Brugge om de Europese eer hoog te houden en zondag moét hij triomferen op bezoek bij Trabzonspor om niet helemaal weg te zakken in de Turkse competitie. En dat allemaal met een half fitte kern.