Gedaan met lol trappen voor Michel Vlap, topaankoop Anderlecht dreigt uit de boot te vallen: “Dat zijn pa eens stopt met tweeten”

Michel Flop? Zover drijven we het nog niet. Al is het wel duidelijk dat Michel Vlap (22) een probleem heeft bij Anderlecht. De spelverdeler van 8 miljoen zat tegen Kortrijk weer 90 minuten op de bank en ligt niet in de bovenste schuif bij trainer Frank Vercauteren. Niet scherp genoeg op training, niet scherp genoeg tijdens de match.

Jürgen Geril