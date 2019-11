Mourinho klaar voor ‘zijn’ Champions League: “Derde eindzege zou geweldig zijn”

Na het prima debuut in de Premier League wacht José Mourinho nu de Champions League – zijn geliefkoosde bekercompetitie, die hij al tweemaal won. Kan hij het ook met de Spurs?

Voor u begint te lachen en denkt dat het met dit Tottenham – na de finale van vorig seizoen op de dool – nooit kan lukken: Mourinho deed het destijds met Porto (2004) en Inter (2010), toch niet de allergrootste clubs.

De bedoeling is dat Tottenham zich vanavond plaatst voor de 1/8ste finales. Olympiacos, dat nog maar één puntje sprokkelde, opzijzetten, volstaat. Tijdens zijn persconferentie werd Mourinho al gevraagd of méér ook mogelijk is – die derde eindzege bijvoorbeeld. “Daar droom je natuurlijk van”, zei de 56-jarige Portugees. “Niet iedereen heeft het privilege om dat te bereiken, maar ik heb het twee keer gedaan. Ik zou het geweldig vinden om het een derde keer te flikken, maar dit is niet het moment om daarover te praten. Een van de redenen waarom mijn teams nooit uitgeschakeld zijn in de groepsfase, is omdat mijn spelers altijd praten over die groepsfase en niet over wat er daarna kan gebeuren. Pas als mijn team in de kwartfinales zit, ga ik erover nadenken of we de eindzege kunnen pakken.”

Revanche voor hun verloren finale tegen Liverpool: Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zouden het graag zien gebeuren. Laatstgenoemde is overigens hersteld van de hamstringblessure die hem deze maand aan de kant hield. Gisteren trainde hij opnieuw mee. De match van vanavond zal wel nog te vroeg komen.

Geen Zlatan

Mourinho had overigens nog een nieuwtje bij voor de journalisten. Enfin, hij ontkende eerder hún nieuwtje, dat Zlatan Ibrahimovic op komst was. Hij werkte met de 38-jarige Zweed al samen bij Inter en Manchester United, maar daar blijft het bij. “We hebben een heel goeie relatie en hij is een geweldige kerel en speler. Maar wij hebben al de beste spits van Engeland en een van de twee, drie beste spitsen van Europa. Dus no chance dat Zlatan komt.” Harry Kane (26), op wie Mourinho uiteraard doelde, kon met een gerust gemoed gaan slapen. Hij moet zijn nieuwe coach vandaag dan maar bedanken met de goal(s) van de kwalificatie.