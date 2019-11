De kroniek van een aangekondigd vertrek: hoe Marc Brys zelf solliciteerde naar ontslag bij STVV

De bom is ontploft op Stayen. STVV heeft trainer Marc Brys en zijn assistenten Issame Charai, Bram Verbist en Bart van Lancker op straat gezet. Hun ontslag was voorspeld, want er zat allang een haar in de boter met de Japanse eigenaars. Dat Brys openlijk flirtte met aartsrivaal Genk werd hem door de fans en het bestuur zwaar aangerekend.