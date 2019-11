Vader Kompany: “Misschien was Vincent bij Ajax geen verdediger geweest”

Veel volk op de boekvoorstelling van Pierre Kompany (72). Velen vroegen zich echter af of Vincent ook zou opdagen. De speler-manager van Anderlecht verscheen héél kort ten tonele, maar sprak niet met de media. Papa Pierre beantwoordde dan maar vragen over zijn zoon. “Logisch dat ik soms zijn woordvoerder ben.”

LEES OOK. Vader van Vincent Kompany gelooft in ‘The Process’ en verzekert: “Hij zal klaar zijn voor Euro 2020, dat België gaat winnen”

Van Congo tot Ganshoren: een ongelofelijk leven. Zo heet zijn boek, maar Pierre Kompany kreeg al snel vragen over Vincent. “Tja, hij is nueenmaal de vedette. Ik niet. Met gasten als Vincent of Kevin De Bruyne zit je niet zomaar aan tafel. Het is logisch dat ik soms zijn woordvoerder ben, maar ik kan niet elke vraag beantwoorden in zijn plaats.”

Wat herkent u van uzelf in Vincent?

“Zijn weerstand. Ik heb in Congo heel wat meegemaakt. Ik kon daar ook de handdoek gooien naar het Mobutu-regime lopen. Dan had ik een postje gekregen en geld verdiend, maar ik verzette me. Ik engageerde me. Mijn kinderen vechten ook voor hun principes. Daarom kwam ik als politiek vluchteling naar België.”

U speelde zelfs bij TP Mazembe en in België bij RC Mechelen: u gaf de voetbalgenen door.

“Ik was een spits of rechterflankaanvaller. Ik was snel, had een goeie dribbel en een goed schot. Mijn kinderen zijn ook rap, maar ik was de beste sprinter. (lacht) Helaas heb ik bij RC Mechelen alleen bij de reserven gevoetbald. Mijn verblijfsdocumenten waren toen nog niet in orde en zonder papieren riskeerde de A-ploeg puntenaftrek. Ze speelden toen in eerste klasse met Schönberger. Ik heb in België nooit de stap naar het profvoetbal kunnen zetten. Het jaar nadien boden caféploegen me geld om voor hen te spelen. Ik aanvaardde dat, want anders moest ik misschien gigolo worden. Ik was jong en knap. Neen, grapje. Ik verdiende toen geld met allerlei baantjes zoals taxirijden, maar gigolo? Nooit.” (lacht luid)

Droomde u er niet van dat Vincent een spits werd zoals u?

“Dat hangt ook af van de opleiding. Als hij bij Ajax was gevormd, was Vincent nu misschien geen verdediger. Hij scoorde zelfs van achteren uit veel goals bij de jeugd van Anderlecht, maar hij was ook een echte defensieleider. In die tijd werden de Brusselse jeugdspelers quasi verplicht om in de verdediging te gaan voetballen.”

Foto: Olivier Matthys

Hoe bedoelt u?

“Anderlecht rekruteerde toen veel spelers in Limburg. Ze dachten dat de meest creatieve spelers uit die provincie kwamen en ze betaalden vervoerskosten aan die ouders. Daarom moesten ze spelen: de beste in de aanval, de anderen op het middenveld en de Brusselaars werden achteruit geschoven. Verdediger, keeper en uiteindelijk naar een andere ploeg. Pas toen ik dat aankaartte bij wijlen Jean Dockx veranderde het systeem.”

Vincent werd bij Anderlecht ook gediscrimineerd.

“De tijden waren toen anders. In die tijd stonden er ook ouders te kijken tijdens elke training. Nu is dat niet meer toegelaten. Enerzijds is dat een goeie zaak, anderzijds hadden wij toen nooit opgemerkt hoe Vincent soms werd aangepakt door andere spelers, door coaches... Maar hij vocht ook altijd terug. Bij mij thuis waren alle kinderen kampioenen. Ze wilden in alles de beste zijn.”

Uiteindelijk kreeg hij na zijn doorbraak als jonge speler een contract van één miljoen euro bruto bij Anderlecht.

“Ik ging zelf mee naar die onderhandelingen. De gangbare bedragen kende ik niet, maar in de pers had ik veel bedragen gelezen. Daarop baseerde ik me. In die tijd werd veel onder tafel geregeld op zijn Belgisch, maar dat wou ik absoluut niet. Het werd een heel officieel contract.”

Hoe mooi is het dat Vincent nu weer bij Anderlecht zit?

“Hij kent Brussel als zijn broekzak. Dit is zijn thuis en ik weet zeker dat het met Anderlecht in orde komt. Inzetten op jonge spelers is de goeie weg. En Vincent zal er straks ook weer staan ondanks zijn blessure. Tijdens elf jaar Manchester City heeft hij veel waters doorzwommen. Dat lukt nu zeker opnieuw. Hij zit ook met het EK in zijn hoofd. Dat heeft hij nog nodig en het is ook goed voor België dat dat zijn doel is.”