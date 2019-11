De verwachte opstelling van Club Brugge: Balanta moet Vormer doen vergeten, Dennis krijgt voorkeur op Openda en Okereke

Philippe Clement mist enkel de geschorste Vormer en de geblesseerde Mitrovic en moet dus enkele keuzes maken. Achteraan krijgt Ricca op links de voorkeur op Sobol, terwijl Balanta de logische vervanger is van Vormer op het middenveld. Vooraan lijkt Dennis in de basis te mogen starten, ten nadele van Okereke en Openda.

Efficiëntie blijft een werkpunt bij Club Brugge, dat in de heenmatch tegen Galatasaray een resem kansen liet liggen. Het is hopen dat Dennis zijn kunstje van in Madrid nog eens overdoet, toen hij twee keer raak trof. Afgelopen weekend onderstreepte Schrijvers zijn stijgende vorm wel met een doelpunt tegen Oostende.

Verwachte opstelling Club Brugge: Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Ricca - Rits, Balanta, Vanaken - Diatta, Dennis, Schrijvers

Bank: Horvath, Kossounou, Sobol, De Ketelaere, Tau, ­Okereke, Openda

