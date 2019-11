Sint-Truiden ontslaat Brys

STVV staat elfde in het klassement maar twee nederlagen tegen Cercle en Charleroi kosten Marc Brys nu de kop. Al ligt het niet alleen aan de resultaten. De sfeer op Stayen is al een tijd troebel. Brys vond dat hij deze zomer niet de gepaste versterkingen kreeg van de Japanse eigenaars en dat leidde tot ongenoegen. Vorige week gaf de coach dan ook nog openlijk toe dat hij gepraat had met aartsrivaal RC Genk. Dat viel slecht bij de supporters die hem dit weekend op de korrel namen. Het bestuur besliste daarom om een einde te maken aan de samenwerking. STVV is na Waasland-Beveren, Cercle, Genk de vierde eersteklasser die van trainer wisselt. Anderlecht deed dat half en half. (jug, svc)