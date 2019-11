Tot anderhalf miljoen gevangenen in de kampen

Waarnemers schatten dat een miljoen tot anderhalf miljoen leden van etnische minderheden opgesloten zitten in de heropvoedingskampen van Xinjiang, het enorme grensgebied in het noordwesten van China. De overgrote meerderheid zijn Oeigoeren, een moslimvolk van voornamelijk soennieten dat een Turkse taal spreekt. Ze zijn met zowat 10 miljoen en vormen de kleine helft van de bevolking in de regio Xinjiang. Maar naast Oeigoeren zitten in de kampen ook leden van andere moslimgroepen. Hui-Chinezen, die ook met zowat 10 miljoen zijn en verspreid over de noordwestelijke provincies leven. En ook etnische Kazachen, Oezbeken en Kirgiziërs.

Overigens leven er moslims in heel China. In het noordwesten maken ze ruim de helft van de bevolking uit. Hoe verder naar het oosten, hoe dunner ze gezaaid zijn. Volgens het CIA World Factbook is in totaal één tot twee procent van de 1,4 miljard Chinezen moslim. In absolute cijfers: 14 tot 28 miljoen.(jvr)