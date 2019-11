Premier neemt maatregelen tegen vrouwengeweld

De Franse premier Édouard Philippe trekt in totaal 360 miljoen euro uit voor nieuwe maatregelen tegen geweld tegen vrouwen. Dat kondigde hij gisteren aan, op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Zo werd onder andere de upgrade van de noodlijn voor slachtoffers voorgesteld: vanaf nu zal het nummer 3919 24 uur op 24 bereikbaar zijn, wat voorheen niet het geval was. Ook zullen daders strenger worden aangepakt. Sinds het begin van het jaar werden in Frankrijk minstens 117 vrouwen vermoord door hun echtgenoot of ex-partner, zo blijkt uit een studie van persagentschap AFP. (sobu)