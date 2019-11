Vijf minuten werk voor buit van “onschatbare waarde”

Bij de inbraak in de schatkamer van keurvorst August de Sterke (1670-1733) werden in de nacht van zondag op maandag drie juwelensets van diamant en robijn geroofd. Waarde? “Niet te becijferen”, aldus de aangeslagen museumdirectrice. Roland Wöller, binnenlandminister van de deelstaat Saksen, sprak van een “aanslag op de culturele identiteit van alle Saksen”. Dat vond ook zijn premier Michael Kretschmer: “Dit is Saksen, dit is onze identiteit. Je kunt deze deelstaat niet begrijpen of verklaren zonder die collectie, die in honderden jaren werd verzameld.”

Eén vitrine geviseerd

De politie van Dresden gaat momenteel uit van zeker twee daders. Dat heeft politiechef Volker Lange gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Toch sluit hij niet uit dat er nog meer criminelen betrokken waren bij de kunstroof.

De twee dieven konden via een raam binnendringen: ze sneden een rooster door en sloegen het venster in. Wellicht hadden ze eerst een elektrische transformator onder een nabijgelegen brug in brand gestoken, waardoor de straatverlichting uitviel en mogelijk ook een deel van de beveiliging van het museum faalde. Eens binnen liepen ze gericht op een specifieke vitrine af, waar de juwelen lagen. Bewakers sloegen om 04.59 uur alarm toen ze de inbrekers bezig zagen bij het raam. Vijf minuten later waren de dieven al weg. Niet lang na de feiten was er een autobrand in Dresden. De politie onderzoekt of het om de vluchtauto gaat.

Topstuk uitgeleend

Geluk bij een ongeluk: op het moment van de inbraak was De Groene Diamant – een van de topstukken van de schatkamer – uitgeleend aan het Metropolitan Museum of Art in New York. Die diamant van 41 karaat werd door koning Frederik August II van Saksen in 1741 op een beurs in Leipzig gekocht van een Nederlandse diamanthandelaar.

Intussen is discussie gerezen over de beveiliging van het museum. Volgens de premier van Saksen was die goed, maar “kennelijk niet voldoende”. De museumdirectrice laat het beveiligingssysteem alvast volledig doorlichten maar benadrukte wel dat “100 procent veiligheid niet bestaat”. De Duitse staatssecretaris voor Cultuur Monika Grütters wil van een “betere bescherming van musea en culturele instellingen een prioriteit” maken, zo kondigde ze aan.