Vormer mee als morele steun

Opvallende gast tijdens de reis naar Istanbul was aanvoerder Ruud Vormer. De aanvoerder zit vanavond zijn derde en laatste schorsingsdag uit na zijn rode kaart op Real Madrid en is dus niet inzetbaar.

“Maar het is heel belangrijk dat hij mee is”, aldus Clement. “Het is heel spijtig dat we hem nu al twee wedstrijden moeten missen, want elk procentje dat Vormer kan bijdragen om de wedstrijd naar onze hand te zetten, is belangrijk. We hebben al drie keer niet gekregen wat we verdienden, ik hoop dat dit nu wel het geval is.”

Mbaye Diagne is er dan weer wel niet bij. De ex-speler van Galatasaray is er na de strafschoppenmiskleun in Parijs niet bij. Diagne mocht sindsdien niet meer meedoen bij Club en daar wilde de Turkse pers het fijne van weten.

“Hij staat nu op het trainingsveld in Brugge”, aldus Clement. “Ik focus me echter liever op de spelers die in Istanbul zijn. Pas op, die situatie van Diagne kan over enkele dagen helemaal anders zijn. Dat hangt af van hoe hij zich gedraagt. Het is aan hem om te tonen dat hij een deel van het team wil zijn. Als dat gebeurt, kan hij snel terug zijn.” (lvdw)