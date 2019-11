Bernard Arnault slaat Tiffany aan de haak

Derde keer goede keer voor de Franse miljardair Bernard Arnault: twee keer na elkaar liep de eigenaar van luxeconcern LVMH een blauwtje, maar nu heeft de Amerikaanse juweliersketen Tiffany zich toch laten verleiden. Al kostte het de Fransman meer geld dan hij dacht.

Een eerste bod van 120 dollar werd weggelachen, een nieuw bod van 130 euro kwam al wat dichter in de buurt en uiteindelijk betaalt LVMH, bekend van o.a. Louis Vuitton en Dior, 135 dollar per aandeel, cash. Dat waardeert Tiffany op 16,2 miljard dollar. Filmliefhebbers kennen de keten, opgericht in 1837, ongetwijfeld van de Hollywood-klassieker Breakfast at Tiffany's uit 1961, met Audrey Hepburn in de hoofdrol. Door de overname wordt LVMH wereldwijd de nummer één op de juwelenmarkt. (krs, blg)