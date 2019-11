Stemming weerspiegelt “ontevredenheid” in Hongkong, erkent leider Carrie Lam

De verpletterende overwinning van het prodemocratische kamp tijdens de lokale verkiezingen van zondag in Hongkong “is een weerspiegeling van de ontevredenheid van de bevolking”. Dat heeft de leider van Hongkong, Carrie Lam, toegegeven.

De verkiezingen zijn een uiting van de bezorgdheid over “de tekortkomingen van de regering” en meer bepaald de manier waarop de regering de nu al maanden durende politieke onrust heeft aangepakt, zei Lam op haar wekelijkse persconferentie.

Eerder had Lam al verklaard dat haar regering “nederig” zal luisteren naar de bevolking. De Chinese regering liet intussen weten dat het achter de leider van Hongkong blijft staan.

Referendum

De verkiezing werd beschouwd als een referendum over de aanpak van bestuurster Lam. Haar ontoegefelijkheid ten opzichte van de protestbeweging heeft een zes maanden durende politieke crisis uitgelokt waarbij beide zijden naar steeds meer geweld grepen.

De protesten in Hongkong zijn gericht tegen de groeiende invloed van de communistische leiding in Peking in de voormalige Britse kroonkolonie en tegen het als brutaal beschouwde politieoptreden tegenover de pro-democratische demonstranten.

De reactie uit China op de verkiezingsuitslag was weinig hoopgevend voor de Hongkongers. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi reageerde maandag dat “Hongkong een deel blijft van China”. “Wat er ook gebeurt, Hongkong blijft een deel van China, waarvan het een speciale administratieve regio is”, klinkt het. “Elke poging om chaos in Hongkong te zaaien of de welvaart en stabiliteit te ondermijnen, is gedoemd te mislukken.”