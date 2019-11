Vader Kompany onthult het salaris dat zijn tienerzoon Vincent kreeg bij Anderlecht: “Zijn moeder vond het ongepast”

Pierre Kompany stelde maandag zijn boek voor: ‘Van Congo tot Ganshoren: een ongelofelijk leven’. Uiteraard kreeg de burgemeester van Ganshoren veel vragen over zijn zoon Vincent. Zoals over dat salaris van 1 miljoen euro dat de talentrijke tiener kreeg bij Anderlecht.

“Ik ging zelf mee naar die onderhandelingen”, aldus Pierre Kompany, wiens zoon toen 17 jaar was. “De gangbare bedragen kende ik niet, maar in de pers had ik veel bedragen gelezen. Daarop baseerde ik me. In die tijd werd veel onder tafel geregeld op zijn Belgisch, maar dat wou ik absoluut niet. Het werd een heel officieel contract.”

En een vet contract, zo onthult hij in zijn boek. “Uiteindelijk kreeg hij het grootste contract van die tijd (in 2003, red.). Bruto een miljoen euro per jaar. Ik wil nog even verduidelijken dat een deel van dat geld via de ficus terugvloeit naar de staat. Zijn moeder vond het een ongepast salaris. Als je dat vergelijkt met het gemiddelde jaarsalaris van een Belg, dan had ze gelijk. Maar dit was de voetbalwereld en daar gelden andere regels”, klinkt het.

Voor Anderlecht was een miljoen euro per jaar uiteraard een ongekend hoog salaris voor een 16-jarige. Maar toen Kompany onder hoofdtrainer Hugo Broos (en toenmalig assistent Frank Vercauteren) doorbrak bij Anderlecht, stak hij er meteen bovenuit. En in 2006 later zou de club hem ook voor 12 miljoen euro verkopen aan het Duitse Hamburg.

Vincent Kompany in 2003. Foto: BELGA

“Vincent lag niet wakker van geld, hij wilde vooral spelen”, schrijft de burgemeester. “Hij verdiende goed zijn boterham, dat in elk geval, maar ik zei hem dat het morgen net zo goed gedaan kon zijn en dat hij dit dan allemaal kwijt zou zijn. Ik verdiende goed mijn brood, maar de som die we elke maand voor een hypothecaire lening die ons was toegekend op basis van het contract van Vincent, moesten neertellen was groot. Stel je eens voor dat er iets mis zou gaan, we zou hoe dan ook verder moeten afbetalen! Ik dacht altijd vooral aan zekerheid en ik heb mijn kinderen ook zo opgevoed.”

“Vincent zei op een dag: Papa, ik ben nooit vergeten wat je me hebt verteld”, vult Pierre Kompany nog aan. “Dat de mannen in onze familie ooit veel geld hadden, maar alles zijn kwijtgeraakt. Wat je op jonge leeftijd leert, vergeet je niet. Hij heeft dit altijd onthouden.”

