Verdachte dreigementen aan Universiteit Antwerpen weer vrijgelaten

Antwerpen - De 18-jarige jongeman die gisteren werd opgepakt wegens bedreigingen aan de Universiteit van Antwerpen is dinsdagochtend na verhoor weer vrijgelaten. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet.

Maandagmiddag ontving Universiteit Antwerpen een dreiging via mail en sociale media. De dreiging werd meteen ernstig genomen en de nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen. In het onderzoek kon de eigenaar van het social media-account waarmee de dreiging werd verstuurd geïdentificeerd worden.

De 18-jarige werd maandagavond gearresteerd en in de loop van de avond en nacht uitgebreid verhoord. Uit het onderzoek en het verhoor blijkt dat de jongeman eigenaar is van het account, maar dat hij mogelijk niet de verzender van het dreigbericht was. De onderzoeksrechter heeft daarop beslist om de man terug vrij te laten. Het gerechtelijk onderzoek wordt intensief verdergezet.

In het onderzoek zijn er tot op dit moment geen aanwijzingen dat de dreiging nog concreet is.

