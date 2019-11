Verbrande koala overleeft verwondingen niet

De koala die vorige week door een vrouw uit de vlammenzee werd gered, is dan toch overleden aan zijn verwondingen. De koala kwam in nood door de verwoestende bosbranden in Australië.

Het is een video uit Port Macquarie die de wereld rond ging. Toni Doherty, in ontbloot bovenlijf, gebruikte haar eigen hemd om de koala te beschermen en uit de vlammenzee te halen. Hij werd naar het hospitaal gebracht en kreeg de naam Elleborough Lewis mee.

Maar op dinsdag was er slecht nieuws vanuit het hospitaal. Er werd beslist om het beestje uit zijn lijden te verlossen. “De brandwonden werden enkel erger en er was geen verbetering meer mogelijk. De koala had brandwonden aan zijn handen, voeten, armen en de binnenkant van zijn benen. We wilden zijn lijden niet langer rekken.”

