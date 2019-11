Stakingsacties op verschillende locaties van Proximus

Vakbonden ACOD en ACV-Transcom voeren dinsdag actie aan verschillende gebouwen van Proximus over het hele land, in aanloop naar het paritair comité bij het bedrijf woensdag. Beide vakbonden hebben de herstructureringsplannen van de directie verworpen en dat betekent dat er woensdag geen tweederdemeerderheid zal zijn voor een sociaal akkoord. “De actiebereidheid is groot”, klonk het woensdag alvast strijdvaardig bij een stakingspost aan het Promixus-kantoor in Berchem (Antwerpen).