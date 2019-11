Dertien Franse militairen omgekomen in Mali bij ongeval met twee helikopters

Bij een botsing tussen twee helikopters zijn in het West-Afrikaanse land Mali dertien Franse militairen om het leven gekomen. Dat is dinsdag meegedeeld door het Elysée.

De twee helikopters kwamen maandagavond met elkaar in aanraking bij een ongeval tijdens een operatie tegen het terrorisme, zo blijkt uit de mededeling. President Emmanuel Macron verduidelijkt dat het gaat om dertien leden van de landmacht: zes officieren, zes onderofficieren en één korporaal eerste klas.

Het Franse staatshoofd eerde de soldaten nog om hun “moed” en betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden.

In totaal zijn nu al 38 Franse soldaten om het leven gekomen in Mali, sinds het begin van de Franse interventie in 2013.

In het kader van de Operatie Barkhane is Frankrijk met 4.500 soldaten aanwezig in Mali, Niger en Tsjaad. Ze ondersteunen de regeringstroepen bij hun strijd tegen jihadistische terreurorganisaties.