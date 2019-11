Oud-tennisprof Mark Koevermans blijft algemeen directeur Feyenoord

Mark Koevermans heeft een vaste aanstelling gekregen als algemeen directeur van Feyenoord. De 51-jarige Rotterdammer vervulde die functie sinds eind september al op interimbasis, na het vertrek van Jan de Jong. Koevermans werkt sinds 2009 in De Kuip, tot voor kort als commercieel directeur.

De Nederlandse oud-tennisprof gaat samen met de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen (ex-Anderlecht) en de eveneens net aangestelde financieel directeur Pieter Smorenburg de directie vormen. Daar komt vermoedelijk ook nog een nieuwe commercieel directeur bij.

Technisch directeur Martin van Geel vertrok aan het einde van vorig seizoen bij Feyenoord. Zijn taken werden de afgelopen maanden op interimbasis overgenomen door Sjaak Troost, die in de raad van commissarissen zat. Algemeen directeur Jan de Jong vertrok in de zomer, vanwege een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over het te voeren beleid. De zoektocht naar een geschikte opvolger duurde lang. Uiteindelijk bleek Feyenoord met Koevermans de meest geschikte kandidaat al in huis te hebben.