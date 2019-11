De Belgische voetballiefhebber mag blij zijn. Club Brugge speelt al om 18.55 uur, dus kan iedereen erna zappen naar die andere wedstrijd in groep A: Real Madrid vs. PSG. Sterrenkijken op dinsdagavond, tijdens de match van 2,2 miljard.

Allereerst een noodzakelijke noot: om Real Madrid en PSG aan het werk zien, moet u wel over een Proximus-bakje, satelliet-tv of een goeie online stream beschikken. Maar u hebt nog enkele uren om dat in ...