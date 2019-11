Gemeente betaalt kinderen om te voet of met fiets naar school te komen, ook andere gemeenten tonen nu interesse

Schelle -

Kinderen die met de fiets of te voet naar school komen in Schelle, krijgen voortaan per dag een virtuele munt ter waarde van 10 cent. Met dat geld kunnen ze onder meer een ijsje kopen in het plaatselijke ijssalon. De zogenaamde Buck-e slaat aan, want al vijf gemeenten tekenden erop in en nog zo’n dertig andere toonden hun interesse.